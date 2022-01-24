В Москве выявили 19 509 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 19 509 против 17 528 днем ранее, до 2 194 045, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Что известно об омикрон-штамме коронавируса

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,9%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 71 против 73 днем ранее, до 38 439 (1,75% всех заразившихся).

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 5 980 против 7 056 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 699 014 случаев заражения.

Количество выздоровевших в области, по данным портала, увеличилось на 926, до 616 966. Число умерших возросло на 39, до 13 078.

Ситуация в Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 8 413 против 9 535 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе выявили 930 172 случая заражения.

Количество выздоровевших в городе увеличилось на 645, до 838 112. Число умерших возросло на 63, до 29 479.