В почти 80 астраханских учебных заведениях ввели карантин из-за ковида и ОРВИ

АСТРАХАНЬ, 24 января. /ТАСС/. Около 80 образовательных учреждений Астраханской области в связи с превышением порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ и случаями заболевания обучающихся COVID-19 полностью или частично закрыты на карантин. Об этом сообщается в понедельник на сайте министерства образования и науки региона.

"По состоянию на 24 января в связи с превышением порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ и случаями заболевания обучающихся COVID-19 девять образовательных организаций полностью закрыты, в 70 образовательных учреждениях закрыты классы, группы, в ряде школ организовано обучение в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

Согласно данным оперативной сводки, в списке образовательных организаций, которых коснулись ограничения на период от нескольких дней до двух недель, есть детские сады, школы, начальные школы-детские сады, интернаты, гимназии, колледж. Уточняется, что школьники часто уходят на карантин целыми параллельными классами, дошкольные группы закрываются, в том числе в связи с единичным случаем заболевания COVID-19 у воспитанника.

Как сообщили ТАСС в областной детской клинической больнице им. Н. Н. Силищевой, где ранее был развернут детский ковидный госпиталь на 50 коек, сейчас в нем проходят лечение 20 пациентов, которым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным управления Роспотребнадзора по Астраханской области, в целом в регионе отмечается превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом. За минувшие сутки зафиксировано 398 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 86 144 случая заражения COVID-19, скончались 2 612 астраханцев. В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с ковидом, проходят лечение 1 050 человек, свободным остается 18% коечного фонда, на амбулаторном лечении находится 7 127 астраханцев.