В ПФО определили 12 команд-финалистов конкурса "Флагманы образования. Школа"

ТАСС, 24 января. Первый очный полуфинал всероссийского профессионального конкурса "Флагманы образования. Школа" завершился в Приволжском федеральном округе, в понедельник сообщила пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Проект направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования. Заявки на участие в конкурсе подали 36 758 человек из всех регионов России, из них 6 057 заявок поступило от конкурсантов ПФО.

"По итогам первого полуфинала определены 12 сильнейших команд, которые продолжат борьбу за победу в финале конкурса "Флагманы образования. Школа". Путевки в финал получили: по три команды из Нижегородской области и Республики Татарстан, две команды из Пензенской области и по одной команде из Кировской и Самарской областей, Удмуртской Республики и Пермского края," - сообщил заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

В полуфинале в Нижнем Новгороде приняли участие 47 команд Приволжья, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. В состав команд входят руководители образовательных организаций и их заместители, классные руководители, педагоги-предметники и учителя начальных классов. Конкурсные испытания проходили на площадке национального исследовательского Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского. Соревнования были направлены на выявление профессиональных, личностных и лидерских качеств педагога, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность работы школы. По результатам выполненных заданий сформирован индивидуальный рейтинг каждой команды.

"От работы педагогических команд зависит будущее всей страны и важно, чтобы у них была площадка для постоянного совершенствования и движения вперед. Конкурсы президентской платформы "Россия - страна возможностей" не только позволяют выявить наиболее сильных управленцев, но и создать условия для развития ряда отраслей в целом," - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.