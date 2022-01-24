В Кузбассе впервые выявили штамм коронавируса "омикрон"

КЕМЕРОВО, 24 января. /ТАСС/. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Кузбассе. Пациент за пределы региона не выезжал, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

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"При проведении молекулярно-генетического мониторинга штаммов возбудителя новой коронавирусной инфекции в Кузбассе в биологическом материале больного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) выявлен геновариант SARS -CoV-2 "омикрон". По данным эпидемиологического анамнеза больной за пределы Кемеровской области не выезжал. Заболевание протекало по типу острой респираторной вирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Сотрудники Роспотребнадзора уже установили контактных лиц зараженного, у них взяты анализы на штаммы возбудителя новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального оперативного штаба, на 24 января в регионе с начала пандемии выявлено более 91,7 тыс. случаев заражения, выздоровели 83,9 тыс. человек, умерли 1 847 пациентов. Остальные находятся под наблюдением медиков. За минувшую неделю в Кузбассе выявлено почти 2,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, что почти на 40% больше, чем неделей ранее, когда было зафиксировано около 1,6 тыс. случаев. При этом около 30% заболевших - дети.

На данный момент в Кузбассе вакцинированы свыше 1,1 млн человек, что составляет 67,7% от общего числа подлежащих вакцинации граждан. Ревакцинацию прошли в том числе 228,2 тыс. человек. В медицинских учреждениях для пациентов с коронавирусом развернуто более 1,8 тыс. коек, 22% из них свободны. При ухудшении эпидобстановки их число может быть увеличено.