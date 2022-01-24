Учителя и воспитатели детсадов Подмосковья будут получать выплату в размере 5 тыс. рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Власти Московской области предусмотрели новую выплату для учителей и воспитателей детских садов в размере 5 тыс. рублей. Об этом сообщил в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских губернатор региона Андрей Воробьев.

"Еще одна важная деталь, которая должна прозвучать сегодня, это увеличение зарплаты учителям - их у нас порядка 50 тыс., воспитателям - их у нас порядка 40 тыс. в детских садах, и младшим воспитателям, <...> их у нас порядка 20 тыс. <...> Мы увеличим на 5 тыс. зарплату первым [двум] категориям. <...> Где-то это 10%, где-то 5% в зависимости от зарплаты учителей и воспитателей. И на 2,5 тыс. рублей увеличим младшим воспитателям заработную плату", - сказал он.

Он добавил, что выплаты предусматриваются уже с января.