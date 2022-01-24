Глава ВОЗ заявил, что человечеству придется жить в условиях COVID-19 в обозримом будущем

ЖЕНЕВА, 24 января. /ТАСС/. Человечество будет жить с ковидом в обозримом будущем, поэтому потребуется научиться контролировать его "посредством устойчивой и интегрированной системы для острых респираторных болезней". Об этом заявил в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Выступая на открывшейся в Женеве 150-й сессии Исполкома ВОЗ (24-29 января), он отметил: "Является истиной то, что мы будем жить с ковидом в обозримом будущем". Как подчеркнул гендиректор, "потребуется учиться контролировать его [COVID-19] посредством устойчивой и интегрированной системы для острых респираторных болезней, которая обеспечит платформу подготовки к будущим пандемиям".

Гебрейесус напомнил, что два года назад, когда было объявлено чрезвычайное положение в мировом здравоохранении в связи с коронавирусом, в мире было зарегистрировано менее 100 случаев заражения ковидом и ни одной смерти. "На минувшей неделе в среднем каждые три секунды поступали сообщения о 100 новых случаях и каждые 12 секунд кто-то умирал", - продолжил глава ВОЗ, добавив, что на настоящий момент в мире насчитывается около 350 млн заразившихся и более 5,5 млн летальных исходов.

За девять недель, прошедших после выявления омикрон-штамма коронавируса, в ВОЗ поступили сведения о более 80 млн случаев инфицирования ковидом. "Это больше, чем за весь 2020 год", - сказал Гебрейесус. По его словам, "существуют различные сценарии того, как будет развиваться пандемия и как может завершиться острая фаза - однако опасно предполагать, что "омикрон" будет последним вариантом или что мы находимся в конце игры".

Исполком ВОЗ рассмотрит на нынешней сессии кандидатуру Гебрейесуса на назначение гендиректором организации на второй пятилетний срок. Внимание будет уделено также подготовке к намеченной на май 75-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, включая проблематику борьбы с пандемией, ликвидации полиомиелита, борьбы с ВИЧ, подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации.