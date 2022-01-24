Актрису Веру Воронкову перевели из реанимации в обычную палату

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Заслуженную артистку России Веру Воронкову, пострадавшую 18 января при возгорании в ее квартире, перевели из реанимации в обычную палату, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московского драматического театра им. А. С. Пушкина.

"Как нам сообщили близкие Веры Воронковой, ее перевели из реанимации в отделение. Тем не менее, актрисе предстоит еще долгое лечение", - отметила собеседница агентства.

Воронкова попала в больницу в Москве в тяжелом состоянии после возгорания, причиной которого стало, по информации пресс-службы театра, короткое замыкание проводки. Пока спектакль с ее участием "Обычный конец света" перенесен на 29 марта.

Также Воронкова, согласно информации на сайте театра, занята в спектаклях "Швейцария", "Три Ивана", "Барабаны в ночи", "Тартюф", "Вишневый сад", "Добрый человек из Сезуана".

Воронкова родилась в Москве в 1965 году. Известность к ней пришла в 1997 году после роли Тамары в фильме "Время танцора" В. Абдрашитова. Также актриса снималась в фильмах "Любовник", "Дневник убийцы", "Утомленные солнцем 2: Цитадель", "Контакт", "Утесов. Песня длиною в жизнь", "Другая жизнь Маргариты", "Без мужчин", "Рай", "Год культуры", "Старая гвардия".