В МЧС назвали причины, вызвавшие смог в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Смог в Екатеринбурге вызван природными явлениями и безветренной погодой. Об этом сообщили в понедельник в департаменте информационной политики Свердловской области со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Ранее сообщалось, что в воскресенье жители Екатеринбурга пожаловались на смог и запах гари. В Уральском гидрометцентре предупредили о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях (НМУ) в Свердловской области и объявили первую степень опасности. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обнаружило превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в Железнодорожном районе Екатеринбурга.

"Образовавшийся смог на территории Екатеринбурга вызван природными явлениями и безветренной погодой. Также запах гари обусловлен тем, что в частном секторе активно используется печное отопление, а безветренная погода препятствует рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе", - цитируют в департаменте ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как уточнил заместитель министра природных ресурсов и экологии Андрей Курьяков, в Свердловской области ведется наблюдение за 17 тлеющими торфяниками. Все они покрыты снежным покровом и выбросы дыма незначительны, поэтому они не могли стать причиной смога над Екатеринбургом.