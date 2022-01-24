Историческому центру Пятигорска присвоят статус достопримечательного места

ПЯТИГОРСК, 24 января. /ТАСС/. Специалисты приступили к разработке научно-культурной документации для определения границ исторического центра Пятигорска, чтобы впоследствии присвоить ему статус достопримечательного места. Это позволит сохранить историческую идентичность города, сообщил в понедельник глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"Историческому центру нашего города будет установлен статус достопримечательного места. По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова управление по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Ставропольского края приступает к разработке научно-культурной документации с целью определения границ исторического центра", - написал Ворошилов в Instagram. "Будут разработаны специальные градостроительные регламенты и уже, пользуясь новым правовым статусом, появится возможность сохранить наше наследии и упорядочить ведение хозяйственной деятельности", - сообщил глава курорта.

Пятигорск - старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. С 19 января 2010 года является центром Северо-Кавказского федерального округа.