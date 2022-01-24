В Сочи число вакцинированных от коронавируса достигло 80%

СОЧИ, 24 января. /ТАСС/. Число вакцинированных от коронавируса жителей достигло 80% в Сочи. Об этом в своем Telegram -канале написал мэр города Алексей Копайгородский.

"Важная тема - вакцинация. Нам удалось достичь 80%. За день в городе прививаются до 400 человек", - говорится в сообщении.

Копайгородский добавил, что сейчас, в сезон простуд, наблюдается прогнозируемый рост заболевших.

"Мы подготовились заранее: в госпиталях достаточно резервных коек. Обратился к коллегам и прошу всех жителей - в случае недомогания оставаться дома, чтобы не допустить вспышек заболевания на своих предприятиях. Сейчас многое зависит от сознательности каждого человека. Вакцинироваться и ревакцинироваться важно вовремя", - отметил он.

За последние сутки в Краснодарском крае подтвердили 925 случаев заболевания коронавирусом, из них в Сочи - 60 случаев. Всего за все время пандемии в регионе подтвердили 131 677 случаев ковида.

Сочи - крупнейший курортный город России, важный транспортный узел, а также крупный экономический и культурный центр черноморского побережья России, численность постоянного населения Сочи на 1 января 2021 года составляет 432 322 человека.