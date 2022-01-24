В Улан-Удэ для лечения пациентов с ковидом подготавливают онкологический диспансер

УЛАН-УДЭ, 24 января. /ТАСС/. Медики Улан-Удэ готовят онкологический диспансер к работе в режиме ковидного госпиталя. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперштабе Бурятии.

"В Улан-Удэ проходят работы по разворачиванию дополнительных ковидных коек. Моностанционар для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией создают на базе нового корпуса Республиканского клинического онкологического диспансера", - сообщили в оперштабе.

По состоянию на 24 января в республике в 23 стационарах развернуто 1 188 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Занятость коечного фонда составляет 87,4%.

"За прошедшую неделю развернуто 173 койки для лечения больных ковидом. Для сравнения, в период второй волны максимально развертывалось 2 938 коек, в третью волну - 3 613 коек, - отметили в оперштабе. - Резервы для развертывания дополнительного коечного фонда имеются - сегодня развертываются дополнительно 148 коек, из них 83 койки - в городе Улан-Удэ".

С 24 января в медучреждениях Улан-Удэ, Иволгинской и Тункинской центральной районной больницах приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях. Ограничена плановая стоматологическая помощь на 50%. "Продолжается оказание неотложной медицинской помощи, вакцинация населения, паллиативная медицинская помощь, подготовка к плановой госпитализации, прием детей в возрасте до одного года. Работают в штатном режиме Республиканская клиническая больница им. Семашко и Детская республиканская клиническая больница, онкодиспансер", - отметили в оперштабе.

За последние сутки в Бурятии зарегистрировано 503 новых случая заражения коронавирусом. За неделю с 17 января по 23 января заболеваемость в республике возросла в 3,7 раза.