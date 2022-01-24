На Ставрополье планируют обеспечить жильем более 700 детей-сирот за два года

ПЯТИГОРСК, 24 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья в ближайшие два года обеспечат жильем более 700 детей-сирот. На эти цели направят более 765 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"В этом году мы направляем на программу дополнительное финансирование. А это означает только одно: в ближайшие два года еще более 700 ставропольских детей-сирот должны стать владельцами своего жилья. Нацеливаю всех на этот результат", - отметил глава края Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, объем краевой жилищной программы для детей-сирот на 2022 год составляет более 765 миллионов рублей. Это позволит до конца года предоставить жилье для 323 очередников, а также начать строительство жилья еще для 433 - эти дома планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году. Ожидается, что первые 30 новоселов 2022 года получат ключи от квартир уже в конце текущего месяца - в поселке Анджиевком Минераловодского округа.

Отмечается, что в настоящее время в крае идет формирование земельных участков для дальнейшего строительства малоквартирных домов, где смогут получать жилье дети-сироты. Глава региона потребовал от руководителей на местах постоянно уделять этому вопросу внимание, в том числе при планировании развития каждой конкретной территории.

Пресс-служба сообщает, что в 2021 году жилье в Ставрополе, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске получили более 400 детей-сирот, на это было направлено 412 млн рублей.