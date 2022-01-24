В ГД призвали муниципальные власти системно решать проблему безнадзорных животных

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Представителям муниципальной власти необходимо соблюдать нормы закона об ответственном обращении с животными и системно решать проблему безнадзорных животных. Это подчеркнул корреспонденту ТАСС в понедельник член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Юрий Григорьев ("Справедливая Россия - За правду"), комментируя произошедший в Забайкалье инцидент, где бродячие собаки насмерть загрызли ребенка.

"Проблема бездомных собак остро стоит в Забайкалье, Якутии, Бурятии. Проблемой бездомных животных никто системно не занимается. В этой связи хочу сказать - закон надо исполнять, правовое государство основано на исполнении законодательства. Независимо от обстоятельств, от финансирования, нужно решать вопрос", - отметил Григорьев, который в Госдуме представляет Забайкальский край.

Он добавил, что готов обсуждать внесение изменений в закон в правовых рамках. При этом, подчеркнул депутат, "никто не снимает ответственность с муниципальных властей". "Нравится закон или не нравится, его нужно исполнять. Муниципальные власти должны работать в этом направлении", - отметил Григорьев.

Кроме того, добавил он, сегодня весьма актуальна проблема бесконтрольного выгула собак. "Тут уже ответственность падает на самих хозяев. Хотелось бы также обратиться к любителям собак - относитесь бережно к своим питомцам, не выбрасывайте их на улицу", - подчеркнул Григорьев.

Об инциденте в Забайкалье

В субботу стало известно, что в селе Домна Забайкальского края из-за нападения бездомных собак погибла семилетняя девочка, возбуждено уголовное дело. Как сообщали ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ, СК проанализирует случаи гибели людей от нападения собак в различных регионах России и подготовит предложения по совершенствованию законодательства для исключения подобных происшествий.