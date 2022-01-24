В парках Москвы студенты-очники смогут бесплатно сходить на каток 25 января

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Московские студенты очной формы обучения смогут бесплатно сходить на каток в столичные парки и поучаствовать в онлайн-занятиях в День студента, 25 января, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорпарка.

"25 января вход для студентов очной формы обучения на катки в парках, подведомственных департаменту культуры города Москвы, будет бесплатным. Покататься на коньках в этот день можно в Парке Горького, саду "Эрмитаж", саду им. Баумана, Таганском и Измайловском парках, в других зонах отдыха. Коньки в большинстве парков также можно будет взять напрокат бесплатно", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, бесплатный вход на катки в этот день предусмотрен и для посетительниц с именем Татьяна. Для этого необходимо предоставить любой документ с фотографией, удостоверяющий личность.

Также парки подготовили тематическую онлайн-программу. В парке "Сокольники" 25 января в 14:30 пройдет лекция "Правильное дыхание", где преподаватель реабилитационного фитнеса Елена Панёвина расскажет, как избежать проблем со спиной. 22 января в Instagram парков "Дубки" и Гончаровский пройдет тематический розыгрыш. Среди Татьян и студентов разыграют три сертификата на бесплатный прокат коньков и горячие напитки в кафе, расположенном рядом с катком в парке "Дубки", а в День студента определят трех победителей. В Таганском парке в 18:00 пройдет прямой эфир с практикующим психологом Людмилой Клейменовой на тему "Психология в студенческие годы".

В связи с эпидемической ситуацией бесплатные билеты необходимо оформить онлайн на сайте интересующего парка. При входе на каток нужно предъявить студенческий билет. Традиционные билетные кассы в этом зимнем сезоне на катках работать не будут. Ссылку можно найти на сайте парка, а также на информационных табличках при входе на каток.