В Тюменской области после диспансеризации дообследуют почти каждого пятого пациента

ТЮМЕНЬ, 24 января. /ТАСС/. Более 70 тыс. жителей Тюменской области, то есть почти каждого пятого прошедшего диспансеризацию жителя региона в 2021 году, после диспансерных обследований направили на дообследование. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Согласно данным Росстата на 1 января 2021 года, в Тюменской области (кроме ХМАО и Югры) проживало 1 543,4 тыс. человек.

"В 2021 году диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли более 300 тыс. жителей Тюменской области. <...> На дообследования и второй этап диспансеризации были направлены более 70 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе департамента здравоохранения региона, на осмотрах были обнаружены свыше 700 случаев злокачественных новообразований, при этом большинство заболеваний выявлены на ранних стадиях. Кроме того, почти 5 тыс. человек в результате профилактических обследований узнали о нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы, при этом 70% из них страдали от повышенного артериального давления, однако ранее не обращались к врачу с этой проблемой.