Абрамченко назвала приоритетом в экологической сфере принятие закона о вторичных ресурсах

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Основные направления развития природоохранной сферы в 2022 году включают принятие закона о вторичных ресурсах, введение новой концепции расширенной ответственности производителей, запрет на перевалку опасных грузов за границами морских портов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"Среди ключевых инструментов новой политики в области охраны природы, экологии и климата вице-премьер Виктория Абрамченко назвала закон о вторичных материальных ресурсах и закон о расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки. Важными изменениями законодательной базы также выступают, по ее мнению, запрет на перевалку опасных грузов с судна на судно за границами морских портов, а также конфискация лесозаготовительного оборудования, которое используется в отсутствие законных оснований осуществления рубок лесных насаждений", - говорится в сообщении.

По словам Абрамченко, отдельным направлением работы для природоохранных ведомств станет создание регулирования, которое позволит снизить выбросы загрязняющих веществ и улучшить качество воздуха.

"К 2024 году поставлена задача снизить объем выбросов загрязняющих веществ на 20% к 2024 году. В этой связи у компаний должен быть четкий план мероприятий по снижению выбросов, а у акционеров - финансовый стимул их выполнять. По аналогии с "усольским законом" таковым может быть запрет на выплату дивидендов до проведения модернизации и снижения выбросов", - приводятся в сообщении ее слова.

Вице-премьер убеждена, что принимаемые меры послужат не только улучшению экологической ситуации, но и сформируют новые принципы экологической ответственности и ведения бизнеса. "Принципы, которые мы сегодня закладываем в части охраны природы, направлены на улучшение качества жизни наших граждан сегодня и благополучие поколений в будущем", - подчеркнула Абрамченко.