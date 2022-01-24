В Подмосковье увеличат минимальную пенсию одиноко проживающим до 17 тыс. рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Минимальная пенсия для одиноко проживающих граждан старше 65 лет, которые живут в Московской области более 10 лет, с января составит 17 тыс. рублей. Об этом сообщил в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов губернатор региона Андрей Воробьев.

"Наш президент принял решение об индексации пенсий на 8,6% в этом году. Мы со своей стороны уже с января <...> так же предусмотрели ресурсы для старшего поколения 65 плюс. Те, кто живут более 10 лет на территории Московской области, одиноко проживающие, соответственно, - минимальная пенсия [для них] будет 17 тыс. рублей", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что индексация пенсий военных пенсионеров и приравненных к ним лиц на 8,6% коснется 2,6 млн человек в России, эти выплаты надо пересчитать с 1 января 2022 года. До этого также было принято решение в отношении гражданских пенсионеров о том, что с 1 января пенсии должны вырасти на 8,6%, то есть выше инфляции за прошлый год.