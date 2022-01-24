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В Нижегородской области количество преступлений сократилось на 4,3% в 2021 году

В частности, в регионе зафиксировали на 12,8% меньше убийств, а также на 22% меньше квартирных краж

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 января. /ТАСС/. Количество зарегистрированных преступлений в Нижегородской области в 2021 году снизилось на 4,3%, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В 2021 году на 4,3% сократилось количество зарегистрированных преступлений. Положительная динамика во многом обусловлена уменьшением тяжких и особо тяжких деяний - на 14,8%. В частности, на 12,8% сократилось количество убийств и на 11,8% - фактов причинения тяжкого вреда здоровью", - сказано в сообщении.

За год зарегистрировали на 22% меньше квартирных краж, на 17,6% - краж транспортных средств, на 21,6% - грабежей и на 14,4% - разбойных нападений. Как отметил начальник областного главка МВД Юрий Арсентьев, уровень преступности в регионе остается ниже, чем в среднем по России и ПФО.

Раскрываемость преступлений находится на уровне средней по стране (52,5%), утверждают в МВД. Эффективность этой работы характеризуется сокращением на 4% количества нераскрытых правонарушений.

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников добавил, что в 2021 году в распоряжение областного главка поступило 157 служебных автомобилей, в том числе по госпрограмме "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области".

Теги
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