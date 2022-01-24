Волгоградские медики, занятые в борьбе с коронавирусом, станут получать новые доплаты

ВОЛГОГРАД, 24 января. /ТАСС/. Надбавки медработникам Волгоградской области, занятым в борьбе с коронавирусом, вводятся с 1 февраля на период пиковых нагрузок. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба обладминистрации.

В ноябре 2021 года для медицинских работников региона ввели стимулирующие выплаты в размере до 200 рублей за одного вакцинированного.

"В связи с объективным увеличением нагрузки на амбулаторное звено и службу скорой медицинской помощи, в связи с осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки поручаю: ввести в действие с 1 февраля текущего года на период прогнозируемых пиковых нагрузок региональные надбавки за высокую интенсивность работы медперсоналу, занятому в борьбе с коронавирусной инфекцией в амбулаторном звене и в службе скорой медицинской помощи", - цитирует пресс-служба губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Глава региона отметил, что ежедневная заболеваемость более чем в два раза превышает показатели прошлой недели, кроме того, отмечается практически двукратный рост заболеваемости среди детей и подростков. Сейчас в стационарах области проходят лечение около 1,9 тыс. пациентов, среди них 121 ребенок и подросток.

По данным регионального оперштаба, в Волгоградской области подтверждено более 133 тыс. случаев заражения коронавирусом, 123 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 5,8 тыс. умерли.