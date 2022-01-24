В Курской области число пациентов с COVID-19 в реанимациях сократилось до минимума

КУРСК, 24 января. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусом в реанимациях больниц сократилось до минимального за последние полгода в Курской области. Также отмечается снижение числа пациентов, проходящих лечение от COVID-19 в стационарах, сообщил в понедельник на оперативном совещании администрации региона замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

"Штамм "омикрон", если присутствует [в Курской области], то присутствует в незначительном количестве. Количество стационарных пациентов уменьшается. Количество реанимационных пациентов [с коронавирусом] у нас минимальное за последние полгода, это говорит о том, что сейчас в Курской области - хотя мы не выявили еще - уже штамм "омикрон" присутствует", - сказал Белостоцкий.

К 22 января в Курской области в реанимации на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся пять пациентов с коронавирусом. Процент госпитализаций от числа выявленных случаев COVID-19 за последние 10 дней в Курской области сократился с 68 до 28%.

С начала пандемии в Курской области выявлено 84 609 случаев заражения коронавирусом, 2 152 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. К 22 января 2022 года в Курской области первым компонентом вакцины от ковида привиты более 666 тыс. человек. Регион достиг 91% от плана по вакцинации населения.