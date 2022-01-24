В Тульской области открыли семь пунктов бесплатного тестирования на ковид

ТУЛА, 24 января. /ТАСС/. Семь пунктов экспресс-тестирования на коронавирус открыли в Туле и Новомосковске на базе торговых центров и рядом с ними, а также на Московском вокзале и в Городском концертном зале областного центра. Пройти бесплатное тестирование может любой желающий, результат будет известен в течение 15 минут, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Тульской области.

"По поручению губернатора Алексея Дюмина в Туле и Новомосковске открылись пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. <...> Пройти тестирование может любой житель области без симптомов ОРВИ без предварительной записи. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Перед сдачей теста необходимо измерить температуру и заполнить анкету", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что результат тестирования будет известен в течение 15 минут. Если он окажется положительным, сведения передадут в управление Роспотребнадзора и медучреждение по месту жительства пациента. При необходимости оформляется больничный лист и выдается памятка о соблюдении режима самоизоляции. "Экспресс-тест помогает выявить инфекцию у тех, кто переносит заболевание бессимптомно. Это позволит уменьшить распространение инфекции и изолировать тех, кто заразился", - приводит пресс-служба слова заместителя министра здравоохранения региона Михаила Малишевского.

Работа пунктов в Туле организована на базе Московского вокзала, Городского концертного зала, торгового центра "Гостиный двор", возле гипермаркета "Глобус" и торгового центра "Макси". Еще один пункт для беременных открыт в женской консультации роддома №1. В городе Новомосковске тестирование проводят в торговом центре "Первый".