В Кирове на дистанционку из-за коронавируса перевели учащихся 195 классов

КИРОВ, 24 января. /ТАСС/. Учащихся 195 классов из 50 школ в Кирове перевели на дистанционный режим обучения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"По данным на сегодняшний день, на карантин по ОРВИ отправлены 29 классов в 17 школах. Учащиеся 195 классов из 50 школ будут обучаться дистанционно, так как в них выявлены дети, больные коронавирусом. Кроме того, на карантине находятся четыре группы в трех детских садах города", - говорится в сообщении.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, в области растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей и подростков. Для снижения заболеваемости в школах и детских садах проводят влажную уборку помещений, проветривают классы, группы и рекреации, обеззараживают воздух с помощью бактерицидных ламп.

Ранее власти Кировской области сообщили, что регион готовится к началу прививочной кампании от новой коронавирусной инфекции среди подростков от 12 до 17 лет. При этом подчеркивалось, что вакцинация подростков носит добровольный характер и проводится исключительно по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя. Подростки от 15 до 17 лет дают письменное добровольное согласие самостоятельно.

В Кировской области с 11 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, людей старше 60 лет. С 25 октября для доступа в заведения сферы услуг и общепита, фитнес-центры и бассейны, гостиницы, а также для прохода на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные мероприятия требуется ковид-сертификат. С 22 ноября сертификат необходим при посещении ателье, магазинов стройматериалов и инструментов, магазинов мебели, техники, мобильной связи и ряда других, а также для прохода в автосалоны, автосервисы, органы государственной власти и местного самоуправления.