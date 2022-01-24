Власти намерены включить спортивные объекты в программу комплексного развития Сочи

СОЧИ, 24 января. /ТАСС/. Власти Сочи намерены включить спортивные объекты в программу комплексного развития Сочи, рассчитанную до 2030 года. Об этом в Telegram-канале написал в понедельник мэр города Алексей Копайгородский.

"Сейчас прорабатываем вопрос о включении объектов спорта в программу комплексного развития Сочи. Доступные всем спортивные учреждения должны быть в каждом микрорайоне. Подыскиваем для этого подходящие участки", - написал он.

Копайгородский отметил, что сейчас в городе более 250 открытых спортплощадок. "В этом году возьмем больше территорий на баланс, отремонтируем, установим камеры", - пояснил он.

Ранее правительство РФ утвердило программу комплексного социально-экономического развития Сочи до 2030 года. В утвержденный перечень вошли 27 первоочередных мероприятий на общую сумму около 139 млрд рублей, которые предстоит реализовать в период с 2023 года по 2030 год. Программой предусмотрены, в частности, реконструкция и строительство объектов системы водоснабжения во всех внутригородских районах курорта, реконструкция главной набережной Сочи, берегоукрепление, реконструкция и расширение пляжных территорий.

Сочи - крупнейший курортный город России, важный транспортный узел, а также крупный экономический и культурный центр черноморского побережья России, численность постоянного населения Сочи на 1 января 2021 года составляет 432 322 человека.