В центре Челябинска открыли памятник императору Александру II

ЧЕЛЯБИНСК, 24 января. /ТАСС/. Торжественное открытие памятника императору Александру II состоялось в понедельник в Челябинске на Алом поле, которое до революции 1917 года называлось Александровской площадью. Монарх внес большой вклад в развитие города, сообщил собравшимся во время церемонии открытия митрополит челябинский и миасский Алексий.

"Здесь, на Алом поле, которое когда-то называлось Александровской площадью, рядом с храмом в честь благоверного князя Александра Невского будет наконец-то открыт памятник государю императору Александру II. Очень символично, что именно на Алом поле, где есть памятники советской эпохе, мы открываем памятник, посвященный человеку, который внес большой вклад в развитие нашего города еще в имперские времена", - сказал митрополит.

По его словам, во многом благодаря трудам и реформам императора через Челябинск прошла железная дорога, что дало импульс для развития города.

Бронзовая фигура императора в полный рост установлена на гранитном постаменте. Общая высота конструкции составляет почти девяти метров.

Император Александр II неразрывно связан с историей Южного Урала. Еще наследником он побывал в Челябинске, также на Миасском заводе, Златоустовском заводе, в Верхнеуральске. Когда в 1881 году он был убит, многие жители инициировали установку памятников, в Челябинске в память об императоре воздвигли храм Александра Невского (этот святой был покровителем убитого царя), а в Златоусте Александру II поставили большой памятник, но после революции монумент был уничтожен.