Останкинскую башню украсит подсветка и открытка с поздравлением в честь Дня студента

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Праздничную подсветку включат на телебашнях в городах России в День студента. Медиафасад Останкинской телебашни украсит открытка с поздравлением, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"25 января, в День российского студенчества, на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться праздничная видеооткрытка, а на смотровой площадке на высоте 337 м пройдут поэтические чтения "Стихи на башне", организованные совместно с поэтическим клубом МГУ и направленные на популяризацию поэзии среди студентов. В 11:00 студенты поэтического клуба МГУ прочтут стихи классиков русской и зарубежной поэзии, а также собственные сочинения и произведения современников", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, с 18:00 до 20:00 блогеры и посетители телебашни смогут выступить в жанре "поэтического караоке" на смотровой площадке. Также при предъявлении 25 января действующего студенческого билета посетители кафе "7 Небо", расположенного на Останкинской башне, смогут получить скидку в 10% на все меню.

"Телебашни РТРС включат подсветку ко Дню российского студенчества. <…> В день российского студенчества праздничный сценарий архитектурно-художественных подсветок включат телебашни в Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Туле, Воронеже, Белгороде и других городах страны", - отметили в пресс-службе РТРС.

День российского студенчества, чаще именуемый Татьяниным днем, отмечают 25 января. В этот день в 1755 году российская императрица Елизавета Петровна подписала указ о строительстве Императорского Московского университета (ныне МГУ им. М. В. Ломоносова). Идея создания вуза принадлежала русскому ученому Михаилу Ломоносову и генерал-адъютанту императрицы Ивану Шувалову. Граф Шувалов послал на подпись императрице проект о создании университета именно 25 января - в день именин своей матери Татьяны, поэтому святая Татьяна стала считаться покровительницей Императорского Московского университета. До XX века день студентов отмечался только как день рождения Московского университета.