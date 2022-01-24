Минздрав одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса у детей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Минздрав РФ одобрил проведение I, II и III фаз клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи, у детей, следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований.

"Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-ковид-вак М, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2" у детей", - говорится в реестре.

Согласно данным реестра, исследования начнутся 24 января. В них примут участие 2,2 тыс. пациентов.

Испытания пройдут на базе трех московских медицинских учреждений: в Морозовской детской городской клинической больнице, Детской городской клинической больнице имени Башляевой, а также в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Окончание исследований запланировано на 31 декабря 2023 года.

29 ноября 2021 года директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что документы на получение разрешения для проведения исследований вакцины от ковида у детей от шести до 11 лет включительно были поданы в Минздрав. По словам ученого, процедура займет около трех месяцев. 6 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что исследования начнутся в начале 2022 года.