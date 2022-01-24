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Охват вакцинацией от ковида взрослого населения России достиг 70%

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил своевременное реагирование ВОЗ на распространении омикрон-штамма коронавируса и информационно-методическую поддержку

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Охват взрослого населения России вакцинацией против коронавирусной инфекции достиг 70%, сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"РФ поддерживает задачи, оговоренные в стратегии обеспечения глобальной вакцинацией от COVID-19 к середине 2022 года, а именно достижение охвата вакцинацией от новой коронавирусной инфекции 70% населения земного шара. В РФ охват [взрослого] населения уже достиг указанных цифр, и отмечаем своевременную информационную работу Всемирной организации здравоохранения по данному направлению", - сказал он на сессии Исполнительного комитета ВОЗ.

Мурашко также отметил своевременное реагирование ВОЗ на распространении омикрон-штамма коронавируса и информационно-методическую поддержку. "Хочу заверить, что РФ готова прилагать все усилия в помощи достижения охвата вакцинацией 70% [населения Земли], в том числе поставками продукции для вакцинации", - добавил он.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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