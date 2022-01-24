В Петербурге усилили уборку тротуаров ото льда и снега

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Специалисты за неделю собрали и вывезли с тротуаров Петербурга более 312 тыс. кубических метров снега и льда. Ежедневно на уборку выходили свыше 1 200 работников, они усилили работу благодаря потеплению во второй половине прошлой недели, сообщили в понедельник в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

"Всего за неделю дорожные предприятия комитета по благоустройству собрали и отправили на утилизацию более 312 тыс. кубометров снежных масс и льда, сколотого на тротуарах. Ежедневно в течение недели более 1 200 работников ручного труда расчищали пешеходные зоны, скалывали наледи, посыпали тротуары противогололедными материалами. В связи с благоприятной погодой во второй половине прошлой недели эта работа была усилена", - говорится в сообщении.

Неделя прошла без интенсивных снегопадов, но на петербургские улицы дополнительно выпало более 10 см снега. Только за прошедшие выходные специалисты использовали почти 5 тыс. тонн противогололедных материалов при обработке проезжей части и тротуаров. В субботу и воскресенье вывезено почти 100 тыс. кубических метров льда и снега. В понедельник на уборку городских улиц вышло 1 227 дворников и 1 021 единица техники.

Этой зимой Петербург побил множество рекордов по количеству осадков. В середине декабря стало известно о первых пострадавших от гололеда и падения сосулек. В декабре 2021 года актер Иван Краско подписал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловался на качество уборки снега в городе, поскольку с трудом самостоятельно мог добираться до театра по "нечищеным сугробам и гололеду". По информации Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, с начала января по результатам проверок было возбуждено 322 административных дела из-за некачественной уборки города от снега, сумма штрафных санкций составляет 24,5 млн рублей.

Ранее губернатор города Александр Беглов сообщал ТАСС, что значительная часть трудностей при уборке улиц от снега и наледи связана с тем, что система уборки находится в процессе реформирования, она становится более экологичной. Влияние оказывают и погодные факторы. "Уборку города возьмем под городской контроль, создав собственную инфраструктуру. Это важнейшая сфера жизнеобеспечения города, а "лоскутное одеяло" бизнеса не справляется с задачами и злоупотребляет доверием горожан", - сообщал глава города.