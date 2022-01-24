Участники международного конкурса представили 17 проектов мемориала "Курская битва"

КУРСК, 24 января. /ТАСС/. Участники международного конкурса по созданию мемориального комплекса "Курская битва" в Поныровском районе Курской области представили 17 проектов, победителя должны определить до 15 февраля, сообщил в понедельник на оперативном совещании администрации региона замгубернатора области Александр Чуркин.

"Вопрос по мемориальному комплексу "Курская битва". На площадке Российского военно-исторического общества завершен прием заявок по международному творческому конкурсу на лучший архитектурно-художественный проект мемориального комплекса. Всего поступило 17 проектов, все они попали в итоговый альбом работ, который разослан для ознакомления участникам оргкомитета конкурса и членам творческого совета", - сказал Чуркин.

По его словам, все работы, отобранные по итогам конкурса для дальнейшей оценки, обезличены. Определить победителя планируется до 15 февраля.

Международный конкурс по созданию на территории Курской области мемориального комплекса "Курская битва" объявили в сентябре 2021 года. Датой открытия мемориального комплекса выбрано 23 августа 2023 года - день разгрома советскими войсками немецких войск в Курской битве.

Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений Второй мировой войны. В ней были разгромлены 30 немецких дивизий, потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными, потери Красной Армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести.