Песков заявил, что введение локдауна в России не обсуждается

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Введение в России локдауна из-за распространения омикрон-штамма коронавируса не обсуждается, данные оперштаба говорят об отсутствии повышенного роста госпитализаций. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакие локдауны никто не обсуждает, мы видим динамику", - сказал Песков, комментируя информацию о том, что власти могут пойти на крайние ограничительные меры, если уровень свободного коечного фонда будет ниже 15%.

Он отметил, что во многом оперативный штаб правительства по борьбе с ковидом и Кремль ориентируются на количество госпитализаций.

"Это очень важные цифры. Они говорят о нагрузке на систему здравоохранения. Мы видим, что цифры [заражений] растут, но это не приводит к пропорциональному росту количества госпитализаций, что свидетельствует о том, что этот штамм, действительно, переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций", - добавил Песков.

Представитель Кремля также заявил, что "все остальные рассуждения от лукавого".