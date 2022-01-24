Глава Европейского бюро ВОЗ надеется на скорую стабилизацию ситуации с пандемией

СТОКГОЛЬМ, 24 января. /ТАСС/. Европа, возможно, из-за быстрого распространения омикрон-штамма вступает в новую фазу пандемии с реальной надеждой на стабилизацию, хотя еще слишком рано терять бдительность. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге.

"Омикрон" вытесняет "дельту" с беспрецедентной скоростью. Менее чем через два месяца после того, как он был впервые обнаружен в Южной Африке, в настоящее время на него приходится 31,8% случаев в Европейском регионе по сравнению с 15% на предыдущей неделе и 6,3% на неделе до этого, - отмечено в заявлении. - Пандемия далека от завершения, но я надеюсь, что мы сможем завершить фазу чрезвычайной ситуации в 2022 году и устранить другие угрозы для здоровья, которые срочно требуют нашего внимания".

Ровно два года назад во Франции был зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания COVID-19, который стал и первым в Европе. Говоря об этом, глава бюро подчеркнул, что начинается "новая фаза, вызванная быстро передающимся омикрон-вариантом, захватившим регион от запада до востока".

При этом Клюге предупредил, что расслабляться рано и нужно сохранять бдительность: "Хотя "омикрон" дает реальную надежду на стабилизацию и нормализацию, наша работа еще не закончена. Сохраняются огромные различия в доступе к вакцинам. Если 2021 год был годом производства вакцин, то 2022 год должен стать годом вакцинной справедливости в Европейском регионе и за его пределами. Слишком много людей, нуждающихся в вакцине, остаются непривитыми, это способствует передаче [инфекции], продлению пандемии и увеличению вероятности появления новых вариантов".

Он также воздал должное всем медикам, самоотверженно боровшимся с болезнью. По данным исследований, до 43% тех, кто находился на переднем крае борьбы с пандемией, страдают сейчас от высокого уровня тревоги, а значительная часть персонала отделений интенсивной терапии испытывает состояние, соответствующее клиническому порогу посттравматического стрессового расстройства.

"Пандемия закончится, как и все предыдущие, однако расслабляться еще рано. С учетом того что в последние недели в мире произошли миллионы инфицирований, которые сочетаются с ослаблением иммунитета и зимней сезонностью, появление новых вариантов COVID-19 почти очевидно. Но при строгом эпидемиологическом надзоре и мониторинге новых вариантов, масштабной вакцинации и третьей дозе, обеспечении вентиляции и равного доступа к противовирусным препаратам, целевом тестировании и защите групп риска посредством высококачественных масок и социальном дистанцировании при появлении нового варианта, я считаю, что новая волна уже не потребует возврата к всеобщему карантину эпохи пандемий или другим подобным мерам", - пишет Клюге.