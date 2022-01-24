Александрийская церковь сообщила в Константинополь о недовольстве экзархатом РПЦ в Африке

АФИНЫ, 24 января. /ТАСС/. Иерархи Александрийской церкви передали патриарху Константинопольскому Варфоломею письмо с утверждением о "вторжении Московской патриархии в юрисдикцию Александрийского престола" в связи решением Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) образовать Патриарший экзархат Африки. Об этом сообщило в воскресенье вечером греческое агентство церковных новостей Romfea.

По его информации, вселенский патриарх Варфоломей возглавил в воскресенье Божественную литургию в храме в стамбульском районе Фанар. В службе приняли участие члены официальной делегации Александрийского патриархата - митрополиты Камерунский Григорий, Замбийский Иоаннис и епископ Тулиарский и Южно-Мадагаскарский Продром, присутствовали верующие Стамбула и из-за рубежа.

"В субботу, 22 января, его святейшество заслушал архиереев Александрийской церкви, которые вручили ему послание папы и патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II по делу о вторжении Московской патриархии в юрисдикцию Александрийского престола", - говорится в сообщении.

Синод Александрийской Православной Церкви, проведший заседание 10-12 января, назвал "небратским ударом" решение Священного синода РПЦ образовать Патриарший экзархат Африки и пригрозил наказанием тем священнослужителям на африканском континенте, кто перейдет в экзархат РПЦ. Он обсудил "многочисленные и многосторонние социальные параметры антиканонического и антицерковного вторжения патриархата России" с целью создания новых "церковных формирований в Африке" и выразил протест по этому поводу Московскому патриархату.

Синод постановил информировать Вселенский константинопольский патриархат (в Стамбуле) и поместные церкви через их предстоятелей патриаршими посланиями, в которых будут описаны "последствия видимых и невидимых действий уполномоченных лиц Русской церкви" для православных африканцев. Наконец, синод приступит к "верному и немедленному применению к нарушителям" предусмотренных канонами церковных наказаний, говорилось в документе.

Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявлял в связи с этим ТАСС, что инициатива александрийского патриарха Феодора провести обсуждение сложившегося глобального кризиса в православии в рамках пентархии - узком кругу греческих предстоятелей поместных церквей - неприемлема для Русской православной церкви, поскольку нужно общеправославное обсуждение ситуации с участием всех 15 поместных церквей.

Патриарший экзархат Африки

Священный синод РПЦ 29 декабря постановил образовать Патриарший экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий. Его предстоятелем с титулом "Клинский" был назначен архиепископ Ереванский и Армянский Леонид (Горбачев). В состав Северо-Африканской епархии включены ставропигиальные (подчиняющиеся непосредственно патриарху) приходы Московского патриархата в Египте, Тунисе и Марокко. В сферу пастырской ответственности епархии вошла 31 страна континента. В состав Южно-Африканской епархии включен ставропигиальный приход РПЦ в ЮАР, она будет покрывать 23 государства.

Также Синод решил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки с их приходами после соответствующих прошений.

В постановлении уточняется, что это сделано по причине уклонения в раскол патриарха Александрийского Феодора, поминовения им за литургией главы так называемой Православной церкви Украины Епифания Думенко и совместного с ним служения. После этого часть духовенства Александрийского патриархата, заявив о своем несогласии с позицией предстоятеля, обратилась в адрес патриарха Кирилла с просьбой о принятии их в юрисдикцию РПЦ. Многие обращения были сделаны еще в 2019 году, сразу после признания ПЦУ патриархом Феодором.

В 2018 году после так называемого объединительного собора в Киеве из двух раскольнических церковных структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата - была создана так называемая Православная церковь Украины, которая получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Поместные православные церкви не признают канонического статуса новой структуры. В то же время ПЦУ, помимо Константинополя, признали предстоятели Элладской, Александрийской и Кипрской церквей. РПЦ разорвала евхаристическое общение с ними, а также с теми архиереями в этих церквах, которые признали раскольническую структуру.