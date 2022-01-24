В Краснодаре предприятиям рекомендовали перевести работников на удаленный режим работы

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко принял решение о необходимости перевода на удаленный режим работы до 50% работников администрации города и подведомственных бюджетных учреждений в связи с очередной волной коронавируса, работодателям также рекомендовано перевести на удаленку сотрудников городских предприятий. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в понедельник.

"На сегодняшний день в Краснодаре, на Кубани и в целом по стране мы бьем рекорды по росту заболеваемости коронавирусом. По прогнозам, пик заболеваемости придется на начало февраля. Прошу работодателей рассмотреть возможность на этой неделе максимально возможное для нормальной работы предприятия количество сотрудников перевести на дистанционный режим. Это позволит нам разорвать цепочку заражений и снизить рост заболеваемости, - приводит пресс-служба администрации город слова Алексеенко.

Уточняется, что решение обусловлено двукратным ростом числа заразившихся коронавирусом в Краснодаре за последние 10 дней. По данным администрации города, мэр также подписал распоряжение о переводе на удаленный режим работы не менее 50% сотрудников администрации Краснодара и подведомственных учреждений.

Согласно информации административного штаба региона, по состоянию на воскресенье за сутки на Кубани коронавирус выявили у 880 человек, всего за все время пандемии в регионе подтвердили 130 752 случая COVID-19. За весь период 106 021 человека выписали с выздоровлением, 10 003 пациента спасти не удалось, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 97 жителей, на ЭКМО - 7.