В Смоленской области возбудили три административных дела после срыва сроков ремонта дорог

ТАСС, 24 января. Три дела об административных правонарушениях возбудили в отношении подрядчика, который неоднократно срывал сроки ремонта дорог в пяти районах Смоленской области. По одному из них компания оштрафована на сумму более 140 млн рублей, средства направлены в областную казну, сообщил в понедельник губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Сейчас на основании заявления "Смоленскавтодора" по ходатайству областной прокуратуры в отношении компании возбуждено три дела об административных правонарушениях, они рассматриваются в суде", - сообщил Островский.

Установлено, что в прошлом году подрядчик выиграл три госконтракта на сумму более 765 млн рублей, по которым он должен был отремонтировать дороги общей протяженностью 93 км в Духовщинском, Сафоновском, Новодугинском, Гагаринском и Холм-Жирковском районах. Островский отметил, что сроки выполнения работ постоянно срывались, по состоянию на 1 ноября контракт был выполнен на 50%.

Губернатор добавил, что на данный момент суд оштрафовал компанию на сумму более 140 млн рублей, два дела еще будут рассматриваться. "Деньги поступили в областную казну и будут направлены на решение первоочередных социальных задач. В условиях крайне напряженного регионального бюджета это более чем актуально", - добавил Островский.