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В Смоленской области возбудили три административных дела после срыва сроков ремонта дорог

По одному из дел сумма штрафа, выписанного подрядчику, составила свыше 140 млн рублей

ТАСС, 24 января. Три дела об административных правонарушениях возбудили в отношении подрядчика, который неоднократно срывал сроки ремонта дорог в пяти районах Смоленской области. По одному из них компания оштрафована на сумму более 140 млн рублей, средства направлены в областную казну, сообщил в понедельник губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Сейчас на основании заявления "Смоленскавтодора" по ходатайству областной прокуратуры в отношении компании возбуждено три дела об административных правонарушениях, они рассматриваются в суде", - сообщил Островский.

Установлено, что в прошлом году подрядчик выиграл три госконтракта на сумму более 765 млн рублей, по которым он должен был отремонтировать дороги общей протяженностью 93 км в Духовщинском, Сафоновском, Новодугинском, Гагаринском и Холм-Жирковском районах. Островский отметил, что сроки выполнения работ постоянно срывались, по состоянию на 1 ноября контракт был выполнен на 50%.

Губернатор добавил, что на данный момент суд оштрафовал компанию на сумму более 140 млн рублей, два дела еще будут рассматриваться. "Деньги поступили в областную казну и будут направлены на решение первоочередных социальных задач. В условиях крайне напряженного регионального бюджета это более чем актуально", - добавил Островский.

Теги
Островский, Алексей ВладимировичРоссияСмоленская область
Пандемия COVID-19
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