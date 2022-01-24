Власти Москвы опровергли информацию о жалобах медиков на некачественную форму

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Информация о массовых жалобах от медицинского персонала в Москве на качество формы не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что медики якобы массово жалуются на плохое качество новой рабочей формы.

"Информация о якобы массовых жалобах не соответствует действительности и не имеет подтверждения. Надо отметить, что за все время реализации проекта отзывы, когда сотрудники по каким-либо причинам просили заменить форму, были единичными. Каждый такой случай разбирается детально", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что с июля 2021 года медицинские работники городских поликлиник и стационаров впервые обеспечиваются форменной одежной централизованно и за счет бюджета города. Ранее медицинские учреждения, как и сами медработники, самостоятельно закупали форму, которая отличалась по цвету и фасону. Новая единая форма помогает работникам чувствовать себя частью единого профессионального сообщества, а также учитывает специализацию сотрудника.

В разработке формы активное участие принимали врачи, медицинские сестры, были созданы различные комплекты, в которые вошли длинные и короткие белые халаты, брюки, топы, поло и джемперы, а также кожаные сабо и полуботинки. При моделировании были учтены различные фасоны, материалы и цвета одежды и обуви с учетом специфики разных медицинских специальностей. Такие важные детали как, например, расположение карманов, длина халата, фасон воротников, манжет, застежек - всему уделяется самое большое внимание.

"Одежда и обувь производится по государственным стандартам с использованием качественных гипоаллергенных материалов. Новую форму получили уже более 100 тыс. медицинских работников, и у каждого сотрудника есть всегда возможность оставить свои пожелания и предложения", - подчеркнули в пресс-службе.

Обратная связь

В Москве также предусмотрена форма обратной связи для медицинских работников formadzm@mos.ru. Получение обратной связи в дальнейшем планируется на постоянной основе, при необходимости будут вноситься соответствующие изменения.

Получить форменную одежду работники столичного здравоохранения могут в специальном экипировочном центре здравоохранения Москвы. Для удобства медицинских работников от метро организован бесплатный шаттл, который курсирует каждые 10 минут. Помещение Экипировочного центра оборудовано электронными табло и примерочными кабинками. Есть зона ожидания с удобной мебелью.

Весь процесс организован таким образом, чтобы сотрудники каждой медицинской организации могли в комфортной обстановке все примерить, выбрать размер и получить форму. Время посещения центра согласуется с каждым медицинским работником и подбирается индивидуально.