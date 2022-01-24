Новый образовательный центр "Летово" в Москве будет состоять из пяти компактных модулей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Проектом новой школы "Летово" в Москве предусмотрено размещение пяти компактных модулей: двух образовательных, культурного, спортивного и центрального. Их объединит центральный коридор, или "большая аллея", сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры.

"В основе концепции проекта нового образовательного центра "Летово" - идея "непрерывного образовательного ландшафта", где каждый элемент школы способствует обучению и взаимодействию учеников. Проектом школы предусмотрено размещение пяти компактных модулей, их объединяет центральный коридор, или "большая аллея". Смещение блоков относительно друг друга позволяет сформировать компактные школьные дворы. Перепад высот на территории проектирования может достигать 14 метров", - говорится в сообщении.

В своей концепции разработчики проекта учли эту особенность ландшафта: они предложили разделить территорию на соразмерные "плато", на которых размещены дворы и функциональные блоки школы и детского сада. Для оптимальной инсоляции детский сад ("Летово.Kids") располагается в проекте на самом высоком уровне на севере территории. Начальная ("Летово.Junior") и средняя ("Летово.Senior") школы занимают большую часть территории и располагаются в центре участка. Школьные дворы - в концепции их несколько - описываются авторами как "мастерские непредсказуемости" - свободно организованными пространствами для общения и творчества.

"Создание объектов образования как мест, куда родители сдают детей, хотя им самим не очень хочется, - образ, пришедший из советских типовых школ. А разные, узнаваемые, со своей идентичностью и способные меняться в процессе жизни объекты - это очень интересная тема, актуальная для будущего младшего и среднего образования. Школа "Летово" основана на таких принципах - и уже построенная, и теперь еще одна", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что победителем международного конкурса на разработку архитектурной концепции нового образовательного центра "Летово" в Москве стал консорциум голландского бюро Atelier PRO Architects и российского архитектурного бюро "Дружба".

Конкурс был инициирован Level Group, организатор конкурса и автор технического задания - Citymakers.