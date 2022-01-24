Кремль предпочитает не вмешиваться в инцидент с женой судьи в отставке в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Кремль предпочитает не вмешиваться в предысторию инцидента вокруг судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его супруги Заремы Мусаевой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы предпочли бы никак не комментировать и не вмешиваться во всю эту предысторию и выяснение этих отношений", - сказал Песков.

На минувшей неделе СМИ сообщили о якобы имевшей место попытке похищения в Нижегородской области судьи в отставке Янгулбаева и его жены. Адвокат Наталья Добронравова сообщила ТАСС, что жену судьи увезли из города на допрос неизвестные, представившиеся оперативниками. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в субботу попросила прокурора Чечни провести проверку обстоятельств доставки Мусаевой на допрос из Нижнего Новгорода. По словам омбудсмена, остается открытым вопрос, было ли у сотрудников правоохранительных органов одного субъекта РФ разрешение МВД России на осуществление деятельности на территории другого субъекта. Также необходимо выяснить, получала ли Мусаева повестку с требованием явиться на допрос к следователю, добавила Москалькова.

Представитель Кремля, комментируя в понедельник этот инцидент, заявил: "Нам неизвестно, обращались ли конкретно члены семьи в правоохранительные органы. И если представители или члены этой семьи обращались к этим органам, и с их точки зрения имеет место какое-то бездействие или неверные с их точки зрения действия правоохранительных органов, они также имеют право обращаться в органы прокуратуры или в Генпрокуратуру, они занимаются вопросами законности действий всех силовых подразделений. Нам неизвестно, имели ли место подобные обращения со стороны упомянутой семьи".

Комментируя заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего в связи с этой историей террористами члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, Песков сказал, что "какие-либо заявления в их адрес в данном случае могут быть только выражением личного мнения автора этих заявлений". "Признать их террористами может исключительно суд. Таких признаний, насколько нам известно, не было и нет в настоящее врем", - добавил пресс-секретарь.

Песков также указал на "законные права этих граждан". "Есть право любого гражданина, в том числе и политика, и главы региона, делать заявления. У граждан есть право реагировать на эти заявления, либо опровергая это, либо используя какие-то другие судебные варианты в плане защиты своей чести и достоинство, если на это будет решение этих граждан", - добавил он.

Особенный регион

Представитель Кремля напомнил, что Чечня - "это особенный регион, который больше всех остальных столкнулся с международными террористами, эту борьбу [с терроризмом] регион ведет весьма успешно по сей день". "Руководство региона весьма эффективно в борьбе с террористами. Этим обуславливается и жесткость действий представителей этого региона, они имеют богатый и печальный опыт борьбы с террористами, как и вся наша страна", - добавил он.

При этом Песков еще раз подчеркнул, что "каждый гражданин РФ имеет законные права, которые он может реализовать, если он считает, что его кто-то оскорбил или неправильно что-то назвал, или ошибся в каких-то формулировках". Он добавил, что слова Кадырова об упомянутых гражданах в Кремле оценивают, как "его личное мнение, или мнение как главы республики".

По словам Пескова, по заявлениям Кадырова "нужно разбираться, есть ли там прямые угрозы". "Да, он употребляет слова "пособники террористов", это его право, и право этих людей защищать свою честь и достоинство". "Здесь все-таки мы должны основываться на том, что мы живем в правовом государстве", - резюмировал пресс-секретарь.