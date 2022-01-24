В Вологодской области число заболевших COVID-19 выросло втрое за неделю

ВОЛОГДА, 24 января. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом увеличилось за неделю в Вологодской области в три раза - с 565 до 1 776 человек. У 106 заболевших подтвержден штамм "омикрон", сообщил в понедельник первый заместитель губернатора области, председатель правительства Антон Кольцов.

"Эпидемиологическая обстановка на фоне распространения "омикрона" продолжает ухудшаться, идет рост числа заболевших. В Вологодской области выявлен 341 случай за минувшие сутки, число новых случаев за неделю увеличилось в три раза, с 565 до 1 776 случаев. У 106 пациентов подтвержден штамм "омикрон", - сообщил Кольцов на оперативном совещании областного правительства.

Инфекционные койки в моногоспиталях пока заняты на 51%, сообщил вице-губернатор. "Явного роста числа госпитализированных сейчас не видим, но мы его ожидаем. На сегодня развернуто 1 285 коек, как и было ранее. Готовимся к росту числа госпитализированных, койки не сокращаем, и готовы увеличивать их число. У нас есть четкий план развернуть до 2 050, и даже до 2 550 коек, если это потребуется. Всеми остальными необходимыми ресурсами также обеспечены", - отметил Кольцов.

На 24 января в Вологодской области всего выявлено 103 342 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 341, днем ранее - 299. Выздоровели 95 649, умерли 3 147 человек. Привито более 595 тыс. жителей, коллективный иммунитет достигнут на 68%.