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Песков оставил без комментариев вопрос о планах назначения Поклонской в Россотрудничество

Пресс-секретарь президента напомнил, что Кремль не анонсирует кадровые изменения

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о якобы имеющихся планах назначить Наталью Поклонскую заместителем главы Россотрудничества.

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"Кадровые назначения мы никогда не анонсируем и не обсуждаем в прессе. Если будет соответствующее решение - документ, в данном случае указ, [то он] будет опубликован. Пока ничего такого нет", - сказал Песков.

В октябре президент России Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом РФ в Республике Кабо-Верде. 19 января Министерство иностранных дел России сообщило, что отъезд Поклонской послом в Кабо-Верде отменен по личным причинам.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПоклонская, Наталья Владимировна
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