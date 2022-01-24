Песков оставил без комментариев вопрос о планах назначения Поклонской в Россотрудничество

"Кадровые назначения мы никогда не анонсируем и не обсуждаем в прессе. Если будет соответствующее решение - документ, в данном случае указ, [то он] будет опубликован. Пока ничего такого нет", - сказал Песков.

В октябре президент России Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом РФ в Республике Кабо-Верде. 19 января Министерство иностранных дел России сообщило, что отъезд Поклонской послом в Кабо-Верде отменен по личным причинам.