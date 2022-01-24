Песков подтвердил предоставление гражданства России экс-советнику Рейгана Сюзанне Масси

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что писательнице, советнику по СССР экс-президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси был вручен российский паспорт.

"Да, это так", - сказал Песков.

Ранее полномочный представитель Масси в России Балтазар Шальденбранд сообщил, что в понедельник в здании администрации президента на Старой площади паспорт Масси вручил помощник президента России Юрий Ушаков.

В мае 2021 года Масси в эфире телеканала НТВ заявила, что для нее будет честью принять гражданство РФ, если президент России Владимир Путин найдет возможность предоставить его ей. Она напомнила, что посвятила много лет своей жизни сближению народов России и США. 30 декабря 2021 года Путин подписал соответствующий указ.

Сюзанна Масси родилась в 1931 году в Нью-Йорке. Она известна как американская писательница, автор бестселлера "Земля Жар-птицы". В 1980-х годах была неформальным советником президента США Рональда Рейгана по Советскому Союзу.