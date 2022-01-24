В Подмосковье началась вакцинация подростков от COVID-19

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Вакцинация подростков от новой коронавирусной инфекции препаратом "Спутник М" стартовала в Московской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Вакцинация подростков от COVID-19. Что об этом известно

"В Московской области стартовала вакцинация детей от новой коронавирусной инфекции. Она проводится препаратом "Спутник М", разработанным научным центром имени Гамалеи. Сделать прививку могут дети в возрасте от 12 до 17 лет", - сказали в пресс-службе.

Как рассказала зампред правительства - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, которую процитировали в пресс-службе, Московская область получила первую партию вакцины - 1,8 тыс. комплектов доз. "Она [вакцина] уже поставлена в пункты вакцинации детских поликлиник. Вакцинация детей проводится с письменного согласия родителей и только на добровольной основе. Перед прививкой ребенка осмотрит врач-педиатр и только после этого допустит к вакцинации", - сказала Стригункова.

В пресс-службе добавили, что "Спутник М" является двухкомпонентной вакциной, поэтому через три недели после первой прививки необходимо повторно посетить врача-педиатра для введения второго компонента.

Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.