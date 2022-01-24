Путин призвал продолжать работу по развитию на Камчатке широкополосного интернета

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым призвал продолжать развитие в регионе широкополосного интернета.

"Широкополосный интернет нужно делать", - сказал Путин.

Солодов согласился с главой государства и отметил, что в соответствии с предыдущим поручением президента в 2023 году в северные районы Камчатки придет интернет.

Губернатор региона также напомнил, что на Камчатке запускается проект по беспилотной доставке почты, над ним идет работа вместе с "Почтой России" и правительством.

Путин в ответ заверил, что "поддержка будет", в том числе по линии администрации президента.