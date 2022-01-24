ГИБДД 25 января проведет в Москве рейд на соблюдение ПДД пешеходами и водителями

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции проведут во вторник в Москве рейд по соблюдению правил дорожного движения пешеходами и водителями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД.

"Завтра проведем на территории города рейд, направленный на профилактику ДТП с участием пешеходов. Сотрудники столичной Госавтоинспекции проверят соблюдение ПДД, как водителями, так и пешеходами", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД подчеркнули, что особое внимание будет уделяться непредоставлению преимущества в движении пешеходам и переходу улиц в неположенном месте и на красный сигнал светофора. Также рейд будет направлен на профилактику ДТП с участием пешеходов в темное время суток. "Сотрудники Госавтоинспекции проведут разъяснительные беседы с детьми и их родителями о необходимости применения световозвращающих элементов на одежде и соблюдении безопасности при переходе проезжей части", - добавили в пресс-службе.

В Москве в прошлом году одним из преобладающих видов ДТП стал наезд на пешеходов в зоне действия пешеходных переходов. При этом основной причиной таких автоаварий в большинстве случаев являются нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов.