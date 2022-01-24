{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин согласился приехать на молодежный форум "Экосистема" на Камчатке

Президента пригласил губернатор Камчатского края Владимир Солодов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение губернатора Камчатского края Владимира Солодова посетить Всероссийский молодежный форум "Экосистема".

"Спасибо. Я давно там не был, с удовольствием", - сказал президент.

В ходе рабочей встречи глава края подчеркнул, что важно вовлекать молодежь в работу.

"Мы проводим Всероссийский молодежный форум "Экосистема". Он будет во многом новаторским, первый углеродно-нейтральный форум. Мы его прямо под ВЭФ [Восточный экономический форум] спланировали. Перед ВЭФом, в августе", - сообщил Солодов и пригласил Путина по возможности спланировать такую поездку.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКамчатский крайСолодов, Владимир Викторович
В Воронежской области из-за роста заражений ковидом запрещено заполнять залы свыше 50%
Число заражений выросло в 4,5 раза
Читать полностью