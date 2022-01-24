Путин согласился приехать на молодежный форум "Экосистема" на Камчатке

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение губернатора Камчатского края Владимира Солодова посетить Всероссийский молодежный форум "Экосистема".

"Спасибо. Я давно там не был, с удовольствием", - сказал президент.

В ходе рабочей встречи глава края подчеркнул, что важно вовлекать молодежь в работу.

"Мы проводим Всероссийский молодежный форум "Экосистема". Он будет во многом новаторским, первый углеродно-нейтральный форум. Мы его прямо под ВЭФ [Восточный экономический форум] спланировали. Перед ВЭФом, в августе", - сообщил Солодов и пригласил Путина по возможности спланировать такую поездку.