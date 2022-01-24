В Воронежской области выполнили план по вакцинации от COVID-19 на 84%

ВОРОНЕЖ, 24 января. /ТАСС/. Полностью привились от коронавируса в Воронежской области 1 275 826 человек, что составляет 84,1% от плана по вакцинации взрослого населения региона. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-служба департамента здравоохранения области.

"Всего вакцинировано 1 316 742 человека, завершили вакцинацию [получили вторую дозу] - 1 275 826 человек", - сообщила она.

В области планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Обязательная вакцинация введена для работников здравоохранения, образования, транспорта, обслуживания, ЖКХ и ряда других сфер деятельности. В регионе создано для пациентов с ковидом 2 099 коек, из них на понедельник занято 1 430, или 68%. Для детей с ковидом открыто 210 коек, из них занято 170 или почти 81%.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 202 836 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 185 196 человек, более 10,2 тыс. умерли. С мая 2020 года в общественном транспорте и ТЦ действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. Запрещена ночная работа заведений общепита, введены ковид-сертификаты, в театрах и музеях заполняемость залов не должна превышать 50%.