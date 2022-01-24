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Пандемия COVID-19

В КБР число ежедневно выявляемых случаев коронавируса выросло в два раза за двое суток

По данным на 24 января зарегистрировали 140 новых заболеваний COVID-19

НАЛЬЧИК, 24 январь. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 среди жителей Кабардино-Балкарии (КБР) выросла почти в два раза за два дня - с 84 до 140 случаев в сутки. Это следует из данных оперштаба, опубликованных в понедельник на странице штаба в Instagram.

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"Информация о COVID-19 в КБР по данным на 24.01.2022 г.: проведено 3 022 ПЦР-тестов, выявлено больных с НКИ (новой коронавирусной инфекцией - прим. ТАСС) - 140 (в субботу - 84 - прим. ТАСС). Проведено 182 КТ-исследований, выявлено больных с признаками вирусной пневмонии - 92", - говорится в сообщении.

С начала пандемии в республике заразились коронавирусом 44 092 человека, выздоровели 39 996, умерли 1 555 человек. В КБР развернуто 710 ковидных коек, из которых в настоящее время занято 493, в реанимациях находятся 60 человек, семь из них подключены к аппаратам ИВЛ, 38 пациентов находятся на неинвазивной вентиляции легких. На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфекции находятся 5 385 человек, из них 1 929 - дети, с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией - 2 058 человек.

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РоссияКабардино-БалкарияПандемия COVID-19
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