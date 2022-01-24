В Краснодарском крае 10% заразившихся коронавирусом детей переносят его в тяжелой форме

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Коронавирус переносят в тяжелой форме 10% заразившихся им детей в Краснодарском крае, сообщила в ходе брифинга журналистам главврач краевой детской инфекционной больницы Нафисет Тхакушинова.

"У нас 10% заболевших детей переносят ковид тяжело, из них до 1,5-2% попадают в реанимацию", - сообщила Тхакушинова.

Она добавила, что в Краснодарском крае за время пандемии от последствий коронавируса умерли двое несовершеннолетних, эти случаи были связаны с поздним обращением в медицинские учреждения и наличием нарушений эндокринной системы.

В понедельник в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщали журналистам, что в регионе поступили первые партии вакцины от коронавируса для несовершеннолетних, более 3 тыс. доз, стартовала прививочная кампания от коронавируса среди подростков. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке, с письменного разрешения одного из родителей или законного представителя, а старшие школьники - 15-17 лет - смогут самостоятельно оформить согласие.

По данным оперативного штаба, по состоянию на понедельник за последние сутки в крае подтвердили 925 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 106 детей. Всего за все время пандемии в регионе подтвердили 131 677 случаев COVID-19, за весь период 106 394 человека выздоровели и выписаны из больниц, 10 011 пациентов спасти не удалось. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 92 жителя, на ЭКМО - 7.