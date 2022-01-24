Первые поставки самолетов МС-21 в Якутию могут начаться в 2025-2026 годах

ЯКУТСК, 24 января. /ТАСС/. Якутия рассчитывает на первые поставки самолетов МС-21-300 в регион в 2025-2026 годах, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба регионального правительства.

"Для Якутии развитие авиации имеет особое значение, поэтому появление новых самолетов мы всегда приветствуем. Республика одной из первых в стране начала осваивать воздушные суда Superjet 100, сейчас мы ожидаем самолеты, которые должны прийти на смену Boeing 737, Airbus A320. Первые поставки самолетов МС-21-300 в Якутию могут начаться в 2025-2026 годах", - цитирует пресс-служба главу региона Айсена Николаева. Уточняется, что в понедельник Николаев ознакомился с особенностями самолета и планами работы авиастроителей.

23 января самолет МС-21-300 прибыл в Якутск для проведения испытаний в условиях низких температур. Как добавляли в пресс-службе, для проведения испытаний самолета прилетела группа из 70 человек, наземные и летные испытания в Якутии будут проходить ориентировочно в течение трех недель в зависимости от температуры воздуха в регионе. Организационную и техническую поддержку испытаниям оказывают аэропорт Якутск и авиакомпания "Якутия".

"Уверен, что появление такого самолета на отечественном рынке будет весьма ожидаемо. С учетом наших дальних расстояний мы тоже внесли свои предложения разработчикам, чтобы в процессе усовершенствования эти нюансы были приняты во внимание", - добавил Николаев.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса, собирается на Иркутском авиационном заводе (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию под управлением Ростеха). 25 декабря самолет МС-21-300 с крылом из российских композитных материалов совершил первый полет.