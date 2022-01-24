Доля детей среди госпитализированных с ковидом в Вологодской области выросла в три раза

ВОЛОГДА, 24 января. /ТАСС/. Доля детей среди госпитализированных с коронавирусом в Вологодской области увеличилась за неделю втрое - с 1,2% до 4% от общего числа заболевших, сообщил первый заместитель губернатора области, председатель правительства Антон Кольцов.

"В структуре госпитализированных увеличивается доля детей, она возросла среди госпитализированных в 3 раза - с 1,2% до 4%. Проценты невелики, но рост настораживает. Поэтому принято об увеличении коечного фонда в областной детской больнице в Вологде - с 25 до 50 коек, и 50 коек будут развернуты с 28 января в Череповце", - сообщил Кольцов на оперативном совещании областного правительства.

При этом количество заболевших с симптомами ОРВИ и гриппа возросло в 1,5 раза - с 8 917 до 13 216 человек за минувшую неделю. "Ежедневно число первичных обращений с симптомами ОРВИ составляет от 1 400 до 2 400 случаев в сутки. Это уже очень высокая нагрузка на систему здравоохранения, ожидаем еще большую", - сказал вице-губернатор.

Всего в Вологодской области выявлено 103 342 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 341, днем ранее - 299. Выздоровели 95 649, умерли 3 147 человек. Привито более 595 тыс. жителей, коллективный иммунитет достигнут на 68%.