Отдать команду, найти забор, достать зонт. Что делать при встрече со стаей собак

С наступлением холодов уличные собаки начинают сбиваться в стаи, нервируя жителей многих российских городов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым ввести ответственность для местных чиновников, в чьи полномочия входит урегулирование ситуации с безнадзорными животными. Эксперты отдела специальных кинологических работ Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России рассказали, как себя вести и что нельзя делать при встрече со стаей.
Как быть, если заметили впереди стаю собак?
Собаки не нападают без повода, но они защищают территорию, которую считают своей, а также могут быть агрессивными, если в стае есть щенки. Поэтому лучше обходить стороной места обитания бездомных животных: не кататься на велосипеде, не совершать пробежки, не выгуливать свою собаку. Если появление собак в этом месте для вас неожиданность, все равно лучше найти другой путь.Если возможности обойти нет, то идите вперед уверенно и целеустремленно: это привычное для собак поведение человека, поэтому не вызывает у них любопытства. При этом нужно контролировать обстановку и краем глаза наблюдать за происходящим.
Некоторые собаки могут попробовать подойти к человеку поближе или начать лаять. Продолжайте идти. Если они не отстают и это одиночные взрослые собаки, а вы не находитесь на их территории, можно сделать несколько угрожающих шагов в их сторону или нагнуться и сделать вид, что вы подняли с дороги камень. Это может их отпугнуть. Если они никак не реагируют, лучше все же найти другой путь.
Как не спровоцировать нападение?
Нельзя внезапно останавливаться, пристально смотреть на собак, кричать и размахивать руками: это может восприниматься как угроза и вызывать агрессию.Не стоит самому тревожить собак: давать или отнимать их пищу, пытаться погладить, трогать беременных или ощенившихся собак, загонять в угол.
Не убегать: у животных включается охотничий инстинкт.Если вы с маленьким ребенком, возьмите его на руки. Большого ребенка ведите за руку с той стороны, где нет собак. Скажите ему, что не нужно оглядываться, махать руками и кричать.
Как понять, что собака собирается напасть?
Обычно готовность к нападению проявляется в поведении: нервное подергивание хвоста, направленные вперед уши, ощетинившаяся шерсть на спине, предупреждающий рык.Но бывает и так, что собака, которая просто лежала в стороне, вдруг ни с того ни с сего подбегает сзади и кусает. Поэтому нужно всегда быть настороже.
Как защититься от нападения собак?
Если собаки уже приготовились к нападению, поздно делать вид, что вы их не замечаете. Можно отдать несколько команд: "стоять", "лежать", "место" — это может сбить их с толку и заставит притормозить.Так как чаще всего при нападении собаки пытаются сбить человека с ног, нужно поискать глазами место, к которому можно прислониться, чтобы не упасть и защитить себя со спины. Подойдет забор, стена здания, дерево. Надо медленно туда отступать, не делая резких движений. Можно залезть на дерево или забор. Если не успели, нападение лучше встречать, стоя немного наискосок по отношению к собаке. При этом лучше выставить вперед сумку, зонт, свернутую куртку — любой предмет, который можно будет вставить в пасть собаке, которая собирается укусить.
Можно атаковать и бить по уязвимым местам — кончику носа, переносице, затылку, солнечному сплетению, суставам лап, гениталиям. Если собака прыгнула, можно резко ударить ее в область лопатки, шею или грудь. После нескольких неудачных попыток многие собаки теряются и отстают.
Помогают ли специальные приспособления?
Электрошокер. Собак пугает даже его треск. Если не сработает, можно применить напрямую.Перцовый баллончик. Помогает, если использовать на очень близком расстоянии. Иначе газ просто рассеется в воздухе.
Ультразвуковые отпугиватели. В большинстве случаев действуют.
Как помочь человеку, на которого напали собаки?
Главное — отвлечь внимание собак. Например, кинуть им какую-то еду. Или заставить переключиться на вас: взять палку и что-то покричать, кинуть камень. Это лучше делать, если вы сами можете куда-то скрыться: зайти в здание или залезть на дерево.При этом можно позвонить по номеру "112" и вызвать спасателей.
Если вас все-таки укусили, обязательно обратитесь ко врачу, чтобы сделать прививку от бешенства.