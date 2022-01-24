Отдать команду, найти забор, достать зонт. Что делать при встрече со стаей собак

Собаки не нападают без повода, но они защищают территорию, которую считают своей, а также могут быть агрессивными, если в стае есть щенки. Поэтому лучше обходить стороной места обитания бездомных животных: не кататься на велосипеде, не совершать пробежки, не выгуливать свою собаку. Если появление собак в этом месте для вас неожиданность, все равно лучше найти другой путь.

Если возможности обойти нет, то идите вперед уверенно и целеустремленно: это привычное для собак поведение человека, поэтому не вызывает у них любопытства. При этом нужно контролировать обстановку и краем глаза наблюдать за происходящим.

Некоторые собаки могут попробовать подойти к человеку поближе или начать лаять. Продолжайте идти. Если они не отстают и это одиночные взрослые собаки, а вы не находитесь на их территории, можно сделать несколько угрожающих шагов в их сторону или нагнуться и сделать вид, что вы подняли с дороги камень. Это может их отпугнуть. Если они никак не реагируют, лучше все же найти другой путь.